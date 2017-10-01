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https://sport.mail.ru/news/boxing/31183173/
1 октября 2017, 11:38 | Бокс | Р-Спорт

Уайлдер попросил WBC разрешить ему биться с Ортисом, провалившим допинг-тест

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что по-прежнему намерен выйти на бой с Луисом Ортисом, несмотря на то что кубинец провалил допинг-тест, и попросил WBC разрешить поединок.

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил что по-прежнему намерен выйти на бой с Луисом Ортисом несмотря на то что кубинец провалил допинг-тест и попросил WBC разрешить поединок. Увеличить
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Проведение боя Уайлдер — Ортис в Нью-Йорке было запланировано на 4 ноября. Президент WBC Маурисио Сулейман ранее сообщил, что получил подтверждение от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA) о том, что Ортис сдал положительную допинг-пробу.

«Я буду драться 4 ноября. В ближайшее время будет сделано официальное заявление. Мы посмотрим, что произойдет, мы пытаемся решить вопрос как можно скорее. Все в руках WBC. Я направил запрос (в WBC), сообщив, что по-прежнему хочу провести бой с ним (Ортисом), несмотря ни на что», — сказал Уайлдер, которого цитирует boxingscene.

Уайлдер на профессиональном ринге одержал 38 побед (37 — нокаутом) в 38 боях, Ортис выиграл все 27 поединков (23 — нокаутом).
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