— Если GGG будет драться в декабре, кто является его наиболее вероятным соперником по возможному поединку? Сондерс — это последний пояс в коллекцию, а бой с Котто принесет большой гонорар.

— Если у них получится организовать реванш с «Канело», то Головкин не будет биться в декабре. Приоритет для них — получить бой с Альваресом.



Напомним, что наиболее вероятная дата боя-реванша Головкин — Альварес — 5 мая 2018 года.