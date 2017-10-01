Дэн Рафаэль — о возможном бое Головкина в декабре
Журналист ESPN Дэн Рафаэль оценил вероятность того, что свой следующий бой казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет в декабре.
— Если GGG будет драться в декабре, кто является его наиболее вероятным соперником по возможному поединку? Сондерс — это последний пояс в коллекцию, а бой с Котто принесет большой гонорар.
— Если у них получится организовать реванш с «Канело», то Головкин не будет биться в декабре. Приоритет для них — получить бой с Альваресом.
Напомним, что наиболее вероятная дата
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