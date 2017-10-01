Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31183157/
1 октября 2017, 16:08 | Бокс | Sports.kz

Дэн Рафаэль — о возможном бое Головкина в декабре

Журналист ESPN Дэн Рафаэль оценил вероятность того, что свой следующий бой казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет в декабре.

— Если GGG будет драться в декабре, кто является его наиболее вероятным соперником по возможному поединку? Сондерс — это последний пояс в коллекцию, а бой с Котто принесет большой гонорар.
— Если у них получится организовать реванш с «Канело», то Головкин не будет биться в декабре. Приоритет для них — получить бой с Альваресом.

Напомним, что наиболее вероятная дата боя-реванша Головкин — Альварес — 5 мая 2018 года.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Уайлдер попросил WBC разрешить ему биться с Ортисом, провалившим допинг-тест

Уайлдер попросил WBC разрешить ему биться с Ортисом, провалившим допинг-тест

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что по-прежнему намерен выйти на бой с Луисом Ортисом, несмотря на то что кубинец провалил допинг-тест, и попросил WBC разрешить поединок.
Еще 7 новостей  Все новости
01 октября

Мелита Граф: «Казахстану не хватает стадионов с натуральным газоном»

Трансляции матчей Премьер-Лиги «Тобол» - «Астана» и «Тараз» - «Актобе»

Абель Санчес сравнил Геннадия Головкина с Флойдом Мэйвезером