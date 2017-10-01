Латвиец Бриедис вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, где встретится с Усиком
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Майрис Бриедис из Латвии стал полуфиналистом Всемирной суперсерии бокса (WSBB) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Риге он выиграл у кубинца Майка Переса по очкам единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
В полуфинале серии Бриедис встретится с украинцем Александром Усиком, который в другом поединке ¼ финала победил немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде.
Ранее в ½ финала также вышел кубинец Юниер Дортикос, победивший россиянина Дмитрия Кудряшова нокаутом во втором раунде. Его соперником станет победитель боя между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который состоится 21 октября в США.
Бриедис впервые защитил титул чемпиона мира WBC, который завоевал в апреле этого года благодаря победе над Хуком по очкам. Он
Перес, который ранее выступал в супертяжелом весе и провел второй поединок в категории до 90,71 кг, потерпел третье поражение при 22 победах (14 нокаутом) и одной ничьей. Одно поражение ему нанес россиянин Александр Поветкин в позапрошлом поединке в мае 2015 года — нокаутом в первом раунде, после которого кубинец не выходил на ринг чуть свыше двух лет.
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