Латвиец Бриедис вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, где встретится с Усиком

В полуфинале серии Бриедис встретится с украинцем Александром Усиком, который в другом поединке ¼ финала победил немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее в ½ финала также вышел кубинец Юниер Дортикос, победивший россиянина Дмитрия Кудряшова нокаутом во втором раунде. Его соперником станет победитель боя между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который состоится 21 октября в США.

Бриедис впервые защитил титул чемпиона мира WBC, который завоевал в апреле этого года благодаря победе над Хуком по очкам. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 23 победы (18 нокаутом).

Перес, который ранее выступал в супертяжелом весе и провел второй поединок в категории до 90,71 кг, потерпел третье поражение при 22 победах (14 нокаутом) и одной ничьей. Одно поражение ему нанес россиянин Александр Поветкин в позапрошлом поединке в мае 2015 года — нокаутом в первом раунде, после которого кубинец не выходил на ринг чуть свыше двух лет.