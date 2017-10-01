Чемпионат России по боксу стартует в чеченской столице

Соревнования пройдут в течение восьми дней. Предварительные бои состоятся 1—5 октября , полуфиналы — 7 октября, финальные поединки запланированы на 8 октября. Торжественное открытие чемпионата страны пройдет в 17:00 мск в воскресенье, в это же время будет начинаться вечерняя программа соревнований.

По итогам чемпионата будут также подведены итоги командного зачета среди федеральных округов. Победители определяются по количеству очков, набранному участниками команды, при этом за первое место дается 7 очков, за второе — 5, за третье — 3,5 очка, а за каждую победу, одержанную до полуфинала — по одному. Поединки пройдут в грозненском дворце спорта имени Увайса Ахтаева, который был введен в строй накануне старта боксерского турнира. В субботу здесь состоялась красочная церемония открытия чемпионата России, лазерное представление рассказало зрителям историю развития бокса.

Почетным гостем чемпионата страны будет известный профессиональный боксер Рой Джонс, который в прошлом году получил российское гражданство. В воскресенье в рамках чемпионата пройдет семинар для тренеров и специалистов на тему профилактики травм кулаков и кистей рук, а также профилактики и устранения травм лица, который проведет известный катмен и тренер Антон Кадушин.

Участники чемпионата мира турнир пропускают

Решением тренерского штаба участники чемпионата мира, который прошел в начале сентября в немецком Гамбурге, освобождены от участия в первенстве страны. В Германии россияне завоевали лишь две медали — Евгений Тищенко стал серебряным призером в категории до 91 кг, тогда как Тамир Галанов выиграл бронзу в весе до 52 кг. В 2018 году в любительском боксе не запланированы мужские чемпионаты мира и Европы, так что предстоящий турнир в Грозном не имеет статус отборочного. Однако тренеры намерены по его итогам определить сильнейших боксеров, которые будут готовиться к предстоящему в 2019 году чемпионату мира в Сочи.

На первенстве страны в Грозном будет уделено особое внимание качеству бокса и судейству. Так, принято решение проводить открытую жеребьевку через лототрон.

Чемпионат России по боксу в нынешнем году впервые за 25 лет пройдет на Северном Кавказе. Дебютный турнир в 1992 году состоялся в Пятигорске, впоследствии трижды соревнования принимал административный центр Южного федерального округа — Ростов-на-Дону.