Уайлдер попросил WBC разрешить ему провести бой с пойманным на допинге Ортисом
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер попросил организацию разрешить ему провести поединок с кубинцем Луисом Ортисом, который не прошел
допинг-тест. Об этом Уайлдер сообщил в своем Instagram.
Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в
«Я буду биться 4 ноября в любом случае, — сказал Уайлдер. — Я сделал запрос в WBC с просьбой разрешить мне биться с Ортисом, несмотря на
Это не первый
Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 38 побед (37 — нокаутом). В активе Ортиса, который также является непобежденным боксером, 27 побед (23 — нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.
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