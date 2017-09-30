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30 сентября 2017, 18:58 | Бокс | Sports.kz

Чемпион мира удивлен тем, что «Канело» выдержал удары Головкина

Чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Лео Санта Крус (33−1−1, 18 КО) в интервью Villainfy Media прокомментировал бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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 — У GGG сильные и опасные удары. Я думал, что ими он раскачает «Канело», поэтому удивлен тем, как мексиканец их сумел выдержать. Реванш — это будет еще один большой бой. Думаю, теперь GGG победит, — сказал Крус.

Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.

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