Чемпион мира удивлен тем, что «Канело» выдержал удары Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— У GGG сильные и опасные удары. Я думал, что ими он раскачает «Канело», поэтому удивлен тем, как мексиканец их сумел выдержать. Реванш — это будет еще один большой бой. Думаю, теперь GGG победит, — сказал Крус.



Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.