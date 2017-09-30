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https://sport.mail.ru/news/boxing/31180339/
30 сентября 2017, 18:57 | Бокс | Sports.kz

Иван Дычко: Сразу увидел изъян в защите соперника

Сегодня утром по казахстанскому времени дебютировал за океаном на профессиональном ринге казахстанский супертяжеловес Иван Дычко. Наш земляк дрался в Далласе с темнокожим американцем Эйбуром Райтом. Это противостояние не затянулось надолго — рефери остановил бой еще до окончания первого раунда, отдав победу нашему земляку.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz связался с двукратным призером Олимпиад и трехкратным медалистом чемпионатов Мира, чтобы узнать, как прошел его дебют в профессионалах.

 — Иван, как прошел Ваш дебютный бой в профи? Были ли какие-нибудь сюрпризы?
— Бой прошел хорошо, положительно. Немного переживал перед этим противостоянием, но мои переживания, в общем, оказались напрасными.

 — Соперник оказался не самого высокого уровня?
— Соперник был большим, фактурным, но действовал не совсем обычно — в защите. Поэтому, как только с первых секунд я это понял, решил больше доминировать и наносить больше ударов, чтобы быстрее закончить этот бой.

 — Вы выполнили все, что было запланировано на этот бой?
— Что касается плана на бой, то, все-таки, для себя я думал, что спокойно отработаю все раунды, настраивался на это. Но получилось так, что я сразу увидел изъян в защите соперника.

 — Каковы впечатления от дебюта в профи, от всего сопутствующего антуража?
— Думаю, что для дебюта в профи все сложилось хорошо — от выбора соперника и до самого вечера бокса и его организации.

 — Даллас впечатлил?
— Относительно Далласа — я особо по нему не гулял. Так, немножко прогулялся, конечно, прошелся — оказалось, что я жил рядом с той улицей, где было совершенно покушение на президента Кеннеди, и я увидел все эти здания, музеи — невольно. И, конечно, меня это впечатлило.

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