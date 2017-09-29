Хопкинс предсказал легкую победу Альвареса над Головкиным в бою-реванше

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«Если посмотреть на большинство боксерских реваншей, один из соперников обычно одерживает легкую победу. Альварес победит без проблем. Но это не значит, что ему не нужно тренироваться столь же усердно, как и перед первым поединком», — заявил Хопкинс.

27 сентября Альварес сказал, что хочет провести следующий бой против Головкина. 27-летний боксер намерен вернуться на ринг в мае 2018 года, казахстанец собирается провести добровольную защиту чемпионских поясов в декабре 2017-го. Вероятнее всего, его соперником станет украинец Сергей Деревянченко.