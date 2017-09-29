Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31175287/
29 сентября 2017, 23:59 | Бокс | Lenta.Ru

Хопкинс предсказал легкую победу Альвареса над Головкиным в бою-реванше

Бывший чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс сделал прогноз на возможный реванш между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Его слова приводит Boxingscene.

Бывший чемпион мира по боксу <span class=error>Бернард</span> Хопкинс сделал прогноз на возможный реванш между мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом и <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span>. По мнению Хопкинса в реванше Альварес одержит легкую победу. Мексиканский боксер хочет провести реванш с <span class=error>Головкиным</span> в мае 2018 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

«Если посмотреть на большинство боксерских реваншей, один из соперников обычно одерживает легкую победу. Альварес победит без проблем. Но это не значит, что ему не нужно тренироваться столь же усердно, как и перед первым поединком», — заявил Хопкинс.

27 сентября Альварес сказал, что хочет провести следующий бой против Головкина. 27-летний боксер намерен вернуться на ринг в мае 2018 года, казахстанец собирается провести добровольную защиту чемпионских поясов в декабре 2017-го. Вероятнее всего, его соперником станет украинец Сергей Деревянченко.

Бой между Головкиным и Альваресом состоялся в Лас-Вегасе 16 сентября. Поединок завершился вничью: один из судей, Дэйв Моретти, отдал победу казахстанскому боксеру (115:113), Аделаида Берд — мексиканцу (118:110), третий посчитал, что поединок был равным (114:114). На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. 35-летний спортсмен сохранил титулы, Берд была отстранена от судейства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса