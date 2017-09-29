Российский боксер Александр Поветкин возглавил рейтинг IBO

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Ранее глава IBO Эдвард Левайн заявлял «Р-Спорт», что организация не собирается исключать из своего рейтинга 38-летнего Поветкина из-за допингового скандала. В рейтинге WBA олимпийский чемпион 2004 года занимает пятую строчку, в WBO — восьмую, в IBF — 12-ю. Чемпионом IBO в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа, который владеет также поясами IBF, WBA (Super).

«Поветкин сейчас занимает первую строчку рейтинга IBO в супертяжелом весе», — сообщила Канизарес.