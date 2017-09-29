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29 сентября 2017, 20:27 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Александр Поветкин возглавил рейтинг IBO

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский супертяжеловес Александр Поветкин возглавил рейтинг Международной боксерской организации (IBO), сообщила агентству «Р-Спорт» помощник руководителя IBO Мария Канизарес.

Российский <span class=error>супертяжеловес</span> Александр <span class=error>Поветкин</span> возглавил рейтинг Международной боксерской организации (IBO) сообщила агентству Р-Спорт помощник руководителя IBO Мария Канизарес. Увеличить
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Ранее глава IBO Эдвард Левайн заявлял «Р-Спорт», что организация не собирается исключать из своего рейтинга 38-летнего Поветкина из-за допингового скандала. В рейтинге WBA олимпийский чемпион 2004 года занимает пятую строчку, в WBO — восьмую, в IBF — 12-ю. Чемпионом IBO в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа, который владеет также поясами IBF, WBA (Super).

«Поветкин сейчас занимает первую строчку рейтинга IBO в супертяжелом весе», — сообщила Канизарес.

Поветкин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, россиянин отсутствует в рейтингах организации.
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