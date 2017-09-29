Российский боксер Александр Поветкин возглавил рейтинг IBO
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский супертяжеловес Александр Поветкин возглавил рейтинг Международной боксерской организации (IBO), сообщила агентству «Р-Спорт» помощник руководителя IBO Мария Канизарес.
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Ранее глава IBO Эдвард Левайн заявлял «Р-Спорт», что организация не собирается исключать из своего рейтинга 38-летнего Поветкина
«Поветкин сейчас занимает первую строчку рейтинга IBO в супертяжелом весе», — сообщила Канизарес.
Поветкин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из
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