Олимпионик из Ингушетии. Рахим Чахкиев завершил карьеру
Олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев завершил боксёрскую карьеру.
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Рахим Чахкиев вошёл в историю бокса как чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Однако на профессиональном ринге достичь наивысших вершин ему не удалось. Хотя, переходя в 2009 году в профессиональный бокс, он считался одним из самых перспективных бойцов первого тяжёлого веса в мире. Спустя три с половиной года стремление завоевать мировой титул на
Однако эта попытка выдалась для Чахкиева неудачной. После того болезненного досрочного поражения он больше не смог подняться на чемпионские высоты. И вот в конце прошлой недели 34-летний ингушский боксёр объявил о завершении своей боксёрской карьеры.
Успешная карьера в любительском боксе
Рахим Чахкиев родился 11 января 1983 года в городе Тобольске Тюменской области. Боксом начал заниматься в возрасте 12 лет у известного тренера из Ингушетии Руслана Чапанова. Первый значительный успех пришёл к Рахиму четыре года спустя, когда он выиграл чемпионат России среди спортивных школ в весовой категории до 81 кг. А в 2001 году Чахкиев заявил о себе в полный голос и на международном уровне, став победителем первенства Европы среди юниоров, которое проходило в Боснии и Герцеговине. В 2003 году Рахим окончил Институт экономики и права по специальности юриспруденция. На ринге представлял ЦСК ВВС Самары.
Выступая по взрослым, Рахим неоднократно становился призёром чемпионатов страны. В 2004 году он завоевал серебряную медаль, а в 2005 и 2006 годах был бронзовым призёром, пока, наконец, в 2007 году не выиграл золото. Этот успех позволил Чахкиеву осенью того же года выступить в составе национальной сборной России на чемпионате мира в Чикаго. В финале того турнира Рахим проиграл с разницей всего в одно очко известному итальянскому боксёру Клементе Руссо.
Однако в следующем году в финале Олимпийских игр в Пекине Чахкиев сумел поквитаться со своим обидчиком. Боксируя в категории до 91 кг, Рахим очень уверенно провёл олимпийский турнир, ни в одном из поединков не дав усомниться в своём превосходстве над соперниками. В полуфинале им был повержен известный кубинец Осмаи Акоста, а в решающем бою за золотую медаль Чахкиев взял реванш у Руссо.
Горячий
После олимпийского триумфа Рахиму было присвоено звание заслуженного мастера спорта, а также он был награждён Орденом Дружбы. До Олимпиады в Пекине Чахкиев даже не думал о переходе в профессиональный бокс, но после победы на ней принял решение завершить любительскую карьеру. Его дебют на
Тренерами Рахима на том этапе его карьеры были известный немецкий специалист Михаэль Тимм и
Поражение в чемпионском бою от Влодарчика
После убедительной победы в ноябре 2012 года над рейтинговым американцем Андресом Тэйлором перед Рахимом открылась прямая дорога к бою за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок Чахкиева с тогдашним обладателем этого титула поляком Кшиштофом Влодарчиком состоялся 21 июня 2013 года в Москве. Успешно проведя первую треть боя и даже однажды послав действующего чемпиона мира в нокдаун, с середины схватки ингушский боксёр начал терять инициативу. Отдав слишком много сил и энергии в начале поединка, Рахим утратил выносливость, что в итоге привело его к первому поражению на
Сам Чахкиев объяснял проигрыш Влодарчику так: «Причина была не в психологии. Я всегда уверен в себе, действую смело и дерзко, всегда нацелен на победу. Возможно, я даже чересчур себя мотивировал психологически, что даже не мог остановиться, всё время шёл вперёд и наносил удары. Я слишком форсировал события и рьяно и опрометчиво бросался в атаки. А надо было действовать собранно и не торопить события. Так что причина поражения была в неверно выбранном тактическом рисунке на бой, а также в излишней спешке. Мне недоставало в том бою холодной головы и трезвого расчёта. Так с такими матёрыми чемпионами как Влодарчик действовать нельзя. Одним словом, меня подвёл тактически неправильно построенный план на бой. Плюс моя тогдашняя промоутерская компания Universum
Новые попытки взобраться на вершину
Однако Рахим довольно быстро вернулся на ринг, в январе 2014 года подписал контракт с на то время крупнейшей российской промоутерской компанией «Мир бокса» Андрея Рябинского и снова встал на победный путь. Уже в марте 2014 года, одержав досрочную победу в 9-м раунде над финном Юхо Хаапойя, Рахим обзавёлся титулом серебряного чемпиона WBC в первом тяжёлом весе. Затем в мае того же года провёл его успешную защиту в бою с колумбийцем Сантандером Сильгадо. А в октябре нокаутировал бывшего чемпиона мира из Италии Джакоббе Фрагомени и примерил на себя пояс чемпиона Европы.
В ноябре 2014 года в рейтинговом поединке Чахкиев одержал победу нокаутом в 4-м раунде над бразильцем Джексоном Джуниором. В 2015 году Рахим одержал ещё три победы кряду. Сначала он досрочно одолел бывшего временного чемпиона мира по версии WBA — соотечественника Валерия Брудова. Затем то же самое сделал в бою с американцем Джуниором Энтони Райтом, завоевав вакантный мировой титул по второстепенной версии IBO. А потом выиграл по очкам у бразильца Хэмилтона Вентуры.
Эти успехи позволили Чахкиеву снова подняться в мировых рейтингах ведущих
Объясняя свои действия на ринге, Рахим говорил: «Я могу на своём любительском багаже работать и “на очках”, но природа заложила во мне то, что я панчер, могу сильно бить и идти вперёд на обострение, люблю действовать в атакующем ключе».
Завершение выступлений на ринге
На этот раз Чахкиев вернулся на ринг через полгода. Одержав две победы над посредственными оппонентами, в декабре 2016 года Рахим вышел на поединок против соотечественника Максима Власова. Последний захватил инициативу с самого начала боя, и уже во 2-м раунде Чахкиев попал в нокдаун, оказавшись на грани поражения. В 5-м раунде Рахим снова оказался на канвасе. На небольшой отрезок времени Рахим напомнил себя прежнего, когда в 6-й трёхминутке отправил соперника в нокдаун жёстким ударом по печени. Однако Власов почти сразу ответил Чахкиеву тем же. А 7-й раунд стал последним отрезком боя. Уже в его начале выбившийся из сил Рахим оказался в нокауте.
И вот в минувшую субботу в СМИ появилось сообщение о завершении боксёрской карьеры Чахкиева. Объясняя своё решение, Рахим посетовал на то, что его лучшие годы уже позади. Также он отметил, что реализовать весь свой потенциал на
Семья, планы и интересы
Пока Рахим не заявлял, чем будет заниматься в послеринговой жизни. Но несколько лет назад в интервью на вопрос о том, не хотел бы он стать депутатом Государственной думы, он ответил так: «Хочу, но пока я занимаюсь спортом. У меня есть юридическое образование. Я успешно учился, но решил сначала посвятить себя спорту, в котором уже добился высоких результатов, особенно в любительском боксе. Надо посвящать себя
На вопрос о том, кто является его кумиром в боксе, Чахкиев назвал Майка Тайсона, бойцовскую манеру которого он в некотором роде пытался копировать на ринге. «Мне кажется, в молодые годы Железного Майка просто невозможно было победить. Он очень красиво боксировал. Причём, он не был чистым рубакой, как многие считают. В него была вложена техника, которую ему привил тренер Кас Д’Амато. Злость и ярость сочетались в нём с великолепной техникой. Тайсон сам по себе был самородок, но Кас Д’Амато сделал огранку его таланта».
Но главное, что в жизни Чахкиева сейчас есть надёжный тыл. Рахим женат вторым браком. Со своей первой женой он развёлся в 2011 году, но затем нашёл свою половинку, которая понимает его и во всём поддерживает. В 2013 году у четы родилась дочь, и Рахим признаётся, что теперь они с супругой хотят иметь ещё и сына.
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