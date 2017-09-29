Родео Майриса Бриедиса на тени темной лошадки, бежавшей с Кубы в Ирландию

Безоговорочным фаворитом считается Бриедис. А как иначе? Смелый, умный, легкий на ногах, быстрый, прекрасно чувствующий дистанцию и бьющий латыш вообще является одним из фаворитов турнира. Только шансы украинца Александра Усика оцениваются еще выше, чем у него. Что же касается противника Бриедиса, то назвать его темной лошадкой, это все равно, что наречь других темных лошадок суперзвездами. Перес на данный момент это только тень темной лошадки, да и то лишь той, которая давно убежала. И далеко. В самом прямом смысле этого слова.

Из всех навостривших лыжи с любимого острова кубинских боксеров Перес убежал едва ли не дальше всех — в Ирландию. Видимо, сказалась тяга к островной жизни. В весовой категории, в которой он выступает в турнире восьми сильнейших, Перес провел всего 29 секунд. Произошло это в июне этого года, когда ему понадобилось ровно столько времени, чтобы нокаутировать словака Виктора Бискака. Достижение, честно говоря, не слишком понятное и к тому же ничем больше в этом весе не подтвержденное.

Всю свою остальную карьеру, начавшуюся в 2008 году и состоящую из двадцати пяти боев Перес провел в тяжелом весе, то есть свыше 90,7 кг, и недовеском там не был. Обычно вес его гулял в диапазоне 104−110 кг. Понятно, что при относительно невысоком для тяжеловеса росте в 185 см и не самой широкой кости, Перес может протиснутся в категорию до 90,7 кг, но, как он себя там будет чувствовать, мы просто не знаем. Может, очень даже неплохо, а может, через три-четыре раунда начнет хватать воздух всем, чем можно и нельзя.

Карьера Переса в тяжелом весе тоже была какой-то непонятной. Шесть лет он не знал поражений, а потом очень сомнительно проиграл при разногласии судей находившемуся тогда на подъеме американскому тяжу Брайнту Дженнингсу. Впрочем, это была не первая его осечка. Непосредственно перед этим он сумел свести только вничью бой с французом камерунского происхождения Карлосом Такамом. Лучше бы он осекся еще чуть раньше, 2 ноября 2011 года, когда встречался с нашим Магомедом Абдусаламовым.

Многие, наверное, помнят, тот страшный бой, который россиянин проиграл по очкам, а потом впал в кому, и с тех пор живет, главным образом, стараниями своей замечательной жены, семьи, земляков, а также благодаря помощи хороших людей и хорошего американского правосудия и медицины. Дай Бог им всем силы и счастья за добро, которое они делают.

Ну, а Перес в 2015 году был в первом же раунде и, если не первым, то вторым ударом, нокаутирован Александром Поветкиным.

И какие выводы на всем этом материала можно сделать? По-моему, только один: что мы имеем дело с абсолютно непредсказуемым персонажем. То, что он может победить Бриедиса, я, честно говоря, представить себе не могу. А вот как проиграет — большой вопрос.

Думаю, быстро эту тень темной лошади действительно талантливый латыш все-таки не объездит. Кубинец пластичен, и, если забыть о бое с Поветкиным, удар держит неплохо, так что рано спать не ляжет. Скорее всего, бой перейдет во вторую половину, а там то ли Бриедис все-таки шарахнет Переса ближе к концу, либо доведет дело до уверенной победы по очкам.

Так мне, по крайней мере, кажется, а вот правильно ли показалось, мы скоро узнаем.