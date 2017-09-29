Родео Майриса Бриедиса на тени темной лошадки, бежавшей с Кубы в Ирландию
В эту субботу в Риге пройдет третий бой из серии поединков восьми сильнейших боксеров в категории до 90,7 кг, и, хотя на ринг выйдут достаточно известные бойцы, чемпион мира по версии WBC в этом весе Майрис Бриедис и беглый кубинец Майк Перес, мы имеем очень смутное представление о том, как сложится этот бой.
Безоговорочным фаворитом считается Бриедис. А как иначе? Смелый, умный, легкий на ногах, быстрый, прекрасно чувствующий дистанцию и бьющий латыш вообще является одним из фаворитов турнира. Только шансы украинца Александра Усика оцениваются еще выше, чем у него. Что же касается противника Бриедиса, то назвать его темной лошадкой, это все равно, что наречь других темных лошадок суперзвездами. Перес на данный момент это только тень темной лошадки, да и то лишь той, которая давно убежала. И далеко. В самом прямом смысле этого слова.
Из всех навостривших лыжи с любимого острова кубинских боксеров Перес убежал едва ли не дальше всех — в Ирландию. Видимо, сказалась тяга к островной жизни. В весовой категории, в которой он выступает в турнире восьми сильнейших, Перес провел всего 29 секунд. Произошло это в июне этого года, когда ему понадобилось ровно столько времени, чтобы нокаутировать словака Виктора Бискака. Достижение, честно говоря, не слишком понятное и к тому же ничем больше в этом весе не подтвержденное.
Всю свою остальную карьеру, начавшуюся в 2008 году и состоящую из двадцати пяти боев Перес провел в тяжелом весе, то есть свыше 90,7 кг, и недовеском там не был. Обычно вес его гулял в диапазоне 104−110 кг. Понятно, что при относительно невысоком для тяжеловеса росте в 185 см и не самой широкой кости, Перес может протиснутся в категорию до 90,7 кг, но, как он себя там будет чувствовать, мы просто не знаем. Может, очень даже неплохо, а может, через
Карьера Переса в тяжелом весе тоже была
Многие, наверное, помнят, тот страшный бой, который россиянин проиграл по очкам, а потом впал в кому, и с тех пор живет, главным образом, стараниями своей замечательной жены, семьи, земляков, а также благодаря помощи хороших людей и хорошего американского правосудия и медицины. Дай Бог им всем силы и счастья за добро, которое они делают.
Ну, а Перес в 2015 году был в первом же раунде и, если не первым, то вторым ударом, нокаутирован Александром Поветкиным.
И какие выводы на всем этом материала можно сделать?
Думаю, быстро эту тень темной лошади действительно талантливый латыш
Так мне, по крайней мере, кажется, а вот правильно ли показалось, мы скоро узнаем.
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