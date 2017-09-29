Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в Лондоне

Ранее 36-летний Хэй сообщил, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года.

«Бою-реваншу быть! Поединок между Хэем и Белью пройдет 17 декабря в Лондоне на арене “О2”. Предварительная продажа билетов начнется в пятницу», — написал Хирн.