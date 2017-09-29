Спарринг-партнер Дычко Ортис провалил допинг-тест перед боем с Уайлдером

Об этом в своем твиттере сообщил президент WBC Маурисио Сулейман: «WBC получил подтверждение от VADA, что у Луиса Ортиса положительный результат на запрещенное вещество».

Бой за титул WBC между Уайлдером и Ортисом запланирован на 4 ноября в Нью-Йорке. Ранее кубинец выступал спарринг-партнером казахстанского тяжеловеса Ивана Дычко во время его подготовки к дебюту на профессиональном ринге.