Спарринг-партнер Дычко Ортис провалил допинг-тест перед боем с Уайлдером
Кубинский боксер Луис Ортис сдал положительный
допинг-тест перед поединком против чемпиона мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает Sports.kz.
Об этом в своем твиттере сообщил президент WBC Маурисио Сулейман: «WBC получил подтверждение от VADA, что у Луиса Ортиса положительный результат на запрещенное вещество».
Бой за титул WBC между Уайлдером и Ортисом запланирован на 4 ноября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter