Наставник Дычко рассказал, почему казахстанец только в сентябре дебютирует на профи-ринге

Тренер казахстанца Дерик Сантос-Росарио ответил на вопрос Sports.kz о том, почему дебюта Дычко на профессиональном ринге пришлось ждать достаточно долгий срок, и какие с этим были проблемы.



— Не было никаких проблем. Так как для первого боя я запросил дату в сентябре, у меня было достаточно времени для работы над определенными вещами, которые были необходимы для перехода в профи, и, в основном, все пришло к тому, что мне понравилось то, что получилось. Когда я, наконец, сказал, что Иван готов начинать, изначально нам назначили дату 23 сентября в Майами. Но, как Вы знаете, в это время во Флориде всем пришлось иметь дело с ураганом. Что и привело к отмене того боя.



Затем была достигнута договоренность о бое в Луисвилле, штат Кентукки, — на родине великого чемпиона Мохаммеда Али. К сожалению, там возникла проблема с ареной.



И вот, в итоге теперь мы деремся в большом городе Далласе, штат Техас. Мой дядя всегда говорил, что время, которое выбрал Бог, — всегда правильное время. Так что это было лишь небольшим изменением планов, и нас ничего не беспокоило. Теперь — самое подходящее время, — сказал Сантос-Росарио.