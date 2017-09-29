Что нужно знать о будущем сопернике Бекмана Сойлыбаева

Портал Diamond Ring предлагает вашему вниманию краткое досье об оппоненте Сойлыбаева.

Полное имя: Фернандо Варгас-Парра

Прозвище: Эль Феррозито (El Ferrozito — исп.)

Возраст: 29 лет

Рост: 1,73 м

Национальность: мексиканец

Место рождения: Тихуана, Мексика

Дебют на профи ринге: 8 сентября 2006 год

Рейтинг: в мире — 54 из 1244, в Мексике — 13 из 250

Количество боев: 47

Количество побед: 32 (21 из них нокаутом)

Количество поражений: 12 (4 из них нокаутом)

Количество ничьих: 3.

29-летний Фернандо Варгас за 11 лет своей карьеры профессионального боксера (дебют Варгаса состоялся в сентябре 2006 года в родной Мексике — тогда Фернандо отправил в технический нокаут Омара Рохаса и после этого одержал победу в 9-и боях подряд с 5-ю техническими и 3-я нокаутами) провел 47 поединков, 32 из которых он выиграл. В текущем году у мексиканца состоялись три дуэли — в двух он стал триумфатором, а в последней, которая прошла в знаменитом MGM Grand в Лас-Вегасе, проиграл земляку Хорацио Гарсия по решению большинства судей. Кроме того, Фернандо Варгас не раз появлялся в многочисленных боксерских матчах, которые транслировались по всему миру и был замечен в нескольких телевизионных сериалах в качестве актера и продюсера.

В мире бокса Варгаса считают достойным кандидатом на титул чемпиона мира. Интересы опытного боксера с самого начала его профи карьеры представляет менеджер Джеймс Патрик Браун.