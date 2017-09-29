Что нужно знать о будущем сопернике Бекмана Сойлыбаева
Как уже известно, 12-й бой на профессиональном ринге у боксёра Бекмана Сойлыбаева пройдет в
Лас-Вегасе 19-го октября. Титул чемпиона WBC International в первом легком весе, который принадлежит непобежденному казахстанцу, будет отвоевывать мексиканец Фернандо Варгас, передает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Портал Diamond Ring предлагает вашему вниманию краткое досье об оппоненте Сойлыбаева.
Полное имя: Фернандо Варгас-Парра
Прозвище: Эль Феррозито (El Ferrozito — исп.)
Возраст: 29 лет
Рост: 1,73 м
Национальность: мексиканец
Место рождения: Тихуана, Мексика
Дебют на профи ринге: 8 сентября 2006 год
Рейтинг: в мире — 54 из 1244, в Мексике — 13 из 250
Количество боев: 47
Количество побед: 32 (21 из них нокаутом)
Количество поражений: 12 (4 из них нокаутом)
Количество ничьих: 3.
29-летний Фернандо Варгас за 11 лет своей карьеры профессионального боксера (дебют Варгаса состоялся в сентябре 2006 года в родной Мексике — тогда Фернандо отправил в технический нокаут Омара Рохаса и после этого одержал победу в 9-и боях подряд с 5-ю техническими и 3-я нокаутами) провел 47 поединков, 32 из которых он выиграл. В текущем году у мексиканца состоялись три дуэли — в двух он стал триумфатором, а в последней, которая прошла в знаменитом MGM Grand в
В мире бокса Варгаса считают достойным кандидатом на титул чемпиона мира. Интересы опытного боксера с самого начала его профи карьеры представляет менеджер Джеймс Патрик Браун.
Интересный факт: в январе 2015 года Фернандо Варгас отбоксировал 163 раунда в 39 профи боях — тогда его
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