Роберт Гарсия дал советы Головкину и «Канело» на реванш

— К реваншу Головкину будет уже 36. Конечно, есть много боксеров, которые еще могут драться в этом возрасте, но к 36 годам многие уже задумываются об уходе на пенсию. Может быть, ему стоит оказывать больше давления, почаще срезать углы. Но он может изменить не так уж много. Мне кажется, тот, кто действительно может изрядно прибавить — это «Канело».

Как я говорил ранее, «Канело» вышел на этот бой зная, что ему противостоит монстр, который всех нокаутирует. Все время задавался вопрос, сможет ли он выдержать удары GGG. Он боксировал слишком оборонительно. Если бы он постарался немного больше, то смог бы выиграть чисто. Думаю, в реванше «Канело» примет бой, — сказал Гарсия в интервью Fighthype.com.