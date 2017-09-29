Головкин и Альварес показали «чистые» результаты всех допинг-проб
Согласно информации Всемирного боксерского совета (WBC), полученной от Добровольного антидопингового агентства (VADA), Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес успешно прошли
допинг-тесты до и после их боя 16 сентября, сообщает Sports.kz.
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