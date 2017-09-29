Головкин и Альварес показали «чистые» результаты всех допинг-проб

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WBC, при поддержке VADA, внедрил программу «Чистый бокс», которая заставляет чемпионов и топ-претендентов Всемирного боксерского совета проходить антидопинговые испытания без предварительного уведомления — даже если у них нет запланированных поединков.