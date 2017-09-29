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https://sport.mail.ru/news/boxing/31163689/
29 сентября 2017, 9:43 | Бокс | Sports.kz

Головкин и Альварес показали «чистые» результаты всех допинг-проб

Согласно информации Всемирного боксерского совета (WBC), полученной от Добровольного антидопингового агентства (VADA), Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес успешно прошли допинг-тесты до и после их боя 16 сентября, сообщает Sports.kz.

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WBC, при поддержке VADA, внедрил программу «Чистый бокс», которая заставляет чемпионов и топ-претендентов Всемирного боксерского совета проходить антидопинговые испытания без предварительного уведомления — даже если у них нет запланированных поединков.

Хотя «Канело» не имеет никакого отношения к WBC, Golden Boy Promotions часто приглашает VADA для обработки протоколов допинг-тестов для всех своих основных событий.

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