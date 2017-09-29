Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31163547/
29 сентября 2017, 9:36 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира не сомневается, что Головкин победил «Канело»

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Корнелиус Бандрейдж поделился мнением об итогах боя Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Экс-чемпион мира не сомневается что Головкин победил Канело - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Напомним, в субботу вечером телеканал HBO показал повтор этого поединка.

«GGG победил, никаких сомнений», — написал Бандрейдж в твиттере.

Судьи же посчитали, что бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Сейчас стороны ведут переговоры о реванше.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Роберт Гарсия дал советы Головкину и «Канело» на реванш

Роберт Гарсия дал советы Головкину и «Канело» на реванш

Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился ожиданиями от реванша Геннадия Головкина и Сауля Альвареса и отметил, чего не хватило боксерам в первом поединке, который завершился вничью 16 сентября, пишет Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Почему Альварес должен драться с Головкиным зимой, а не в мае

СМИ оценили PPV-продажи боя Головкин - Альварес

Какие риски ждут Головкина, если реванш с «Канело» состоится в Техасе?