Экс-чемпион мира не сомневается, что Головкин победил «Канело»
Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Корнелиус Бандрейдж поделился мнением об итогах боя Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Напомним, в субботу вечером телеканал HBO показал повтор этого поединка.
«GGG победил, никаких сомнений», — написал Бандрейдж в твиттере.
Судьи же посчитали, что бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Сейчас стороны ведут переговоры о реванше.
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