Бой Бетербиев - Кёллинг официально утвержден в качестве поединка за титул IBF

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Бой пройдет 11 ноября в американском городе Фресно (штат Калифорния).

«Поскольку Андре Уорд завершил карьеру, титул стал вакантным. Бой Бетербиев — Кёллинг, который изначально был зарегистрирован как поединок претендентов, в связи с вышеизложенными обстоятельствами получил статус чемпионского», — сообщил собеседник агентства.

Андре Уорд в сентябре объявил о завершении карьеры, до этого титулом владел россиянин Сергей Ковалев.