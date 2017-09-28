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28 сентября 2017, 16:59 | Бокс | Sports.kz

Почему Альварес должен драться с Головкиным зимой, а не в мае

Журналист сайта Boxingnews24.com Эрик Томас поделился мнением о реванше Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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Команды боксеров уже приступили к переговорам о повторном бое, который, как ожидается, состоится 5 мая 2018 года.

«Реванш должен состояться раньше, чем через восемь месяцев — в декабре или январе. Фанаты бокса уже злились на Альвареса и Golden Boy за то, что они избегали боя с Головкиным на протяжении двух лет. Это не идет на пользу его популярности. “Канело” должен показать своим болельщикам храбрость и выйти на ринг в декабре или январе, показать, что он не ждет, пока Геннадий постареет. Еще одна причина: многие считают, что “Канело” проиграл, а проигравший боксер стремится вернуться на ринг как только это возможно и побить своего соперника. Если же Геннадий решит подождать, то в декабре он должен подраться с кем-нибудь другим — ему не стоит терять еще один пэй-дэй», — пишет автор.

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