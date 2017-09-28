Следующий бой Бекмана Сойлыбаева покажет ESPN
19-го октября в
Лас-Вегасе в «Monte Carlo Resort and Casino» состоится вечер бокса, в котором казахстанец Бекман Сойлыбаев проведет свой 12-й по счету поединок на профессиональном ринге, сообщает пресс-служба «Diamond Ring».
В данном вечере Бекману предстоит защитить чемпионский титул WBC International во втором легком весе. Сейчас не знающий поражений мастер кожаной перчатки (11 побед в 11 боях) из Казахстана пребывает в
Его будущий оппонент 29-летний Фернандо Варгас является профессиональным боксером и известной медиа персоной, который провел 47 встреч на профессиональном ринге, в 32 из которых вышел победителем.
Согласно порталу Boxingscene.com, главным боем мероприятия станет противостояние средневесов Габриэля Росадо (23−11, 13 KOs), которого в 2013-м году в технический нокаут отправил казахстанец Геннадий Головкин, и Глена Тапиа (23−4, 15 KOs), досрочно побежденного Давидом Лемье в прошлом году в
Все бои в Monte Carlo Resort and Casino 19-го октября будут показаны в прямом эфире в рамках выпуска Golden Boy Boxing на известном спортивном телеканале ESPN.
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