Следующий бой Бекмана Сойлыбаева покажет ESPN

В данном вечере Бекману предстоит защитить чемпионский титул WBC International во втором легком весе. Сейчас не знающий поражений мастер кожаной перчатки (11 побед в 11 боях) из Казахстана пребывает в Лос-Анджелесе, где под руководством именитого американского тренера по боксу Эрика Брауна готовится к поединку.



Его будущий оппонент 29-летний Фернандо Варгас является профессиональным боксером и известной медиа персоной, который провел 47 встреч на профессиональном ринге, в 32 из которых вышел победителем.



Согласно порталу Boxingscene.com, главным боем мероприятия станет противостояние средневесов Габриэля Росадо (23−11, 13 KOs), которого в 2013-м году в технический нокаут отправил казахстанец Геннадий Головкин, и Глена Тапиа (23−4, 15 KOs), досрочно побежденного Давидом Лемье в прошлом году в Лас-Вегасе.



Все бои в Monte Carlo Resort and Casino 19-го октября будут показаны в прямом эфире в рамках выпуска Golden Boy Boxing на известном спортивном телеканале ESPN.