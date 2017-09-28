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https://sport.mail.ru/news/boxing/31157279/
28 сентября 2017, 15:48 | Бокс | Sports.kz

Следующий бой Бекмана Сойлыбаева покажет ESPN

19-го октября в Лас-Вегасе в «Monte Carlo Resort and Casino» состоится вечер бокса, в котором казахстанец Бекман Сойлыбаев проведет свой 12-й по счету поединок на профессиональном ринге, сообщает пресс-служба «Diamond Ring».

В данном вечере Бекману предстоит защитить чемпионский титул WBC International во втором легком весе. Сейчас не знающий поражений мастер кожаной перчатки (11 побед в 11 боях) из Казахстана пребывает в Лос-Анджелесе, где под руководством именитого американского тренера по боксу Эрика Брауна готовится к поединку.

Его будущий оппонент 29-летний Фернандо Варгас является профессиональным боксером и известной медиа персоной, который провел 47 встреч на профессиональном ринге, в 32 из которых вышел победителем.

Согласно порталу Boxingscene.com, главным боем мероприятия станет противостояние средневесов Габриэля Росадо (23−11, 13 KOs), которого в 2013-м году в технический нокаут отправил казахстанец Геннадий Головкин, и Глена Тапиа (23−4, 15 KOs), досрочно побежденного Давидом Лемье в прошлом году в Лас-Вегасе.

Все бои в Monte Carlo Resort and Casino 19-го октября будут показаны в прямом эфире в рамках выпуска Golden Boy Boxing на известном спортивном телеканале ESPN.

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