Бивол может получить статус полноценного чемпиона WBA до боя с Броадхерстом
Российский боксёр Дмитрий Бивол, владеющий титулом временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, может быть утверждён в качестве регулярного чемпиона до поединка с австралийцем Трентом Броадхерстом, сообщает Allboxing.
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Ранее стало известно, что 4 ноября в Монако Бивол сразится с Броадхерстом, занимающим 11-ю строчку рейтинга WBA, за вакантный титул WBA. Если же россиянин будет утверждён в качестве регулярного чемпиона, то в предстоящем бою он будет проводить защиту титула.
Титул WBA стал вакантным после того, как владевший им Андре Уорд объявил о завершении карьеры.
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