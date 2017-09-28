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28 сентября 2017, 14:38 | Бокс | Чемпионат.com

Бивол может получить статус полноценного чемпиона WBA до боя с Броадхерстом

Российский боксёр Дмитрий Бивол, владеющий титулом временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, может быть утверждён в качестве регулярного чемпиона до поединка с австралийцем Трентом Броадхерстом, сообщает Allboxing.

Российский боксёр Дмитрий <span class=error>Бивол</span> владеющий титулом временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA может быть утверждён в качестве регулярного чемпиона до поединка с австралийцем <span class=error>Трентом</span> Броадхерстом сообщает Allboxing. Увеличить
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Ранее стало известно, что 4 ноября в Монако Бивол сразится с Броадхерстом, занимающим 11-ю строчку рейтинга WBA, за вакантный титул WBA. Если же россиянин будет утверждён в качестве регулярного чемпиона, то в предстоящем бою он будет проводить защиту титула.

Титул WBA стал вакантным после того, как владевший им Андре Уорд объявил о завершении карьеры.
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