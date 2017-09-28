Бивол может получить статус полноценного чемпиона WBA до боя с Броадхерстом

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Ранее стало известно, что 4 ноября в Монако Бивол сразится с Броадхерстом, занимающим 11-ю строчку рейтинга WBA, за вакантный титул WBA. Если же россиянин будет утверждён в качестве регулярного чемпиона, то в предстоящем бою он будет проводить защиту титула.

Титул WBA стал вакантным после того, как владевший им Андре Уорд объявил о завершении карьеры.