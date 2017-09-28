Какие риски ждут Головкина, если реванш с «Канело» состоится в Техасе?
Журналист сайта FightNights.com Райан О’Хара поделился мнением о возможном реванше Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) в Далласе (штат Техас), сообщает Sports.kz.
«Максимальная вместимость AT&T Stadium — 105 000 зрителей. Возможно, он заполнится на 95%. Но Техас — спорное место. В этом штате хватает сомнительные решений и эпических провалов. Например, после победы над Марко Антонио Рубио единогласным решением Хулио Сесар
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter