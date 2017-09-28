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https://sport.mail.ru/news/boxing/31153087/
28 сентября 2017, 12:28 | Бокс | Sports.kz

Какие риски ждут Головкина, если реванш с «Канело» состоится в Техасе?

Журналист сайта FightNights.com Райан О’Хара поделился мнением о возможном реванше Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) в Далласе (штат Техас), сообщает Sports.kz.

«Максимальная вместимость AT&T Stadium — 105 000 зрителей. Возможно, он заполнится на 95%. Но Техас — спорное место. В этом штате хватает сомнительные решений и эпических провалов. Например, после победы над Марко Антонио Рубио единогласным решением Хулио Сесар Чавес-младший ушел без допинг-теста. Также по правилам комиссии штата, разница в весе не должна быть более 15 фунтов, а бывший участник Олимпиады Шон Эстрада весил 196 фунтов в бою с Терренсом Вудсом, чей вес был 172 фунта. “Канело” — Головкин — большой бой, но он сопряжен с риском», — пишет автор.

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