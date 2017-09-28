Какие риски ждут Головкина, если реванш с «Канело» состоится в Техасе?

«Максимальная вместимость AT&T Stadium — 105 000 зрителей. Возможно, он заполнится на 95%. Но Техас — спорное место. В этом штате хватает сомнительные решений и эпических провалов. Например, после победы над Марко Антонио Рубио единогласным решением Хулио Сесар Чавес-младший ушел без допинг-теста. Также по правилам комиссии штата, разница в весе не должна быть более 15 фунтов, а бывший участник Олимпиады Шон Эстрада весил 196 фунтов в бою с Терренсом Вудсом, чей вес был 172 фунта. “Канело” — Головкин — большой бой, но он сопряжен с риском», — пишет автор.