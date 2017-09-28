К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шоу Флойда и Конора состоялось 26 августа и сгенерировало 4,4 миллиона проданных PPV, тогда как боксерский вечер GGG и «Канело» прошел 16 сентября и продажи его PPV на HBO составили 1,3 миллиона. Оба поединка проходили на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.