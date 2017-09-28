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28 сентября 2017, 10:09 | Бокс | Sports.kz

Бой Головкин — Альварес в три раза уступил поединку Мэйвезер — Макгрегор по продажам PPV

Продажи платных трансляций боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса оказались в три раза меньше, чем в поединке Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.

Бой Головкин — Альварес в три раза уступил поединку Мэйвезер — Макгрегор по продажам PPV - Фото 1 Увеличить
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Шоу Флойда и Конора состоялось 26 августа и сгенерировало 4,4 миллиона проданных PPV, тогда как боксерский вечер GGG и «Канело» прошел 16 сентября и продажи его PPV на HBO составили 1,3 миллиона. Оба поединка проходили на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Рекорд по количеству pay-per-view по-прежнему принадлежит встрече Мэйвезера с Мэнни Пакьяо в 2015 году — 4,6 миллиона.

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