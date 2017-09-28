Объявлены дата и место проведения прощального боя Мигеля Котто
Объявлены даты и место проведения следующего боя чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Мигеля Котто (41−5, 33 КО), который станет для пуэрториканца последним в карьере.
На следующей неделе Котто приступит к тренировкам со своим тренером Фредди Роучем, сообщает vRINGe.com.
«Сейчас мы уже заканчиваем все дела по сопернику, — рассказал BoxingScene президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес. — Список соперников короткий, надеемся, до конца недели все порешаем».
По его словам, дата поединка уже известна — 2 декабря, а состоится он на практически домашней для пуэрториканца арене — легендарной Madison Square Garden в
«Ничуть нет, — сказал Гомес. — Котто в мире профибокса практически
На момент боя Котто будет 37 лет. Нынешний год, по его словам, — последний в карьере боксера. После того как перчатки буду повешены на гвоздь, Мигель намерен всецело посвятить себя промоутерской деятельности и семье.
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