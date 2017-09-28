Объявлены дата и место проведения прощального боя Мигеля Котто

На следующей неделе Котто приступит к тренировкам со своим тренером Фредди Роучем, сообщает vRINGe.com.

«Сейчас мы уже заканчиваем все дела по сопернику, — рассказал BoxingScene президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес. — Список соперников короткий, надеемся, до конца недели все порешаем».

По его словам, дата поединка уже известна — 2 декабря, а состоится он на практически домашней для пуэрториканца арене — легендарной Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). В Golden Boy не переживают, что плотный бойцовский график в конце года может как-то навредить популярности их шоу.

«Ничуть нет, — сказал Гомес. — Котто в мире профибокса практически боец-икона, MSG предан ему на все сто процентов. Они сделают отменный маркетинговый план, как и всегда делали. Мигель — король Нью-Йорка, так что мы вообще ни о чем не переживаем».

На момент боя Котто будет 37 лет. Нынешний год, по его словам, — последний в карьере боксера. После того как перчатки буду повешены на гвоздь, Мигель намерен всецело посвятить себя промоутерской деятельности и семье.