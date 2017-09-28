Продажи PPV боя с Альваресом стали рекордными в карьере Головкина

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По информации Los Angeles Times, трансляцию боя с «Канело» 16 сентября приобрели 1,3 миллиона подписчиков HBO PPV.