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28 сентября 2017, 9:47 | Бокс | Sports.kz

Продажи PPV боя с Альваресом стали рекордными в карьере Головкина

В поединке с мексиканцем Саулем Альваресом казахстанский боксер Геннадий Головкин установил личный рекорд продаж платных трансляций (pay-per-view), сообщает Sports.kz.

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По информации Los Angeles Times, трансляцию боя с «Канело» 16 сентября приобрели 1,3 миллиона подписчиков HBO PPV.

В двух своих предыдущих PPV-боях Головкин не превышал показателя в 200 тысяч: поединок с Давидом Лемье в 2015 году собрал 150 тысяч PPV, а противостояние с Дэниэлом Джейкобсом в 2017-м — 170 тысяч.

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Стали известны PPV-продажи боя Геннадий Головкин — «Канело» Альварес

Стали известны PPV-продажи боя Геннадий Головкин — «Канело» Альварес

Стали известны цифры продаж платных трансляций на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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