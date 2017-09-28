Продажи PPV боя с Альваресом стали рекордными в карьере Головкина
В поединке с мексиканцем Саулем Альваресом казахстанский боксер Геннадий Головкин установил личный рекорд продаж платных трансляций (pay-per-view), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
По информации Los Angeles Times, трансляцию боя с «Канело» 16 сентября приобрели 1,3 миллиона подписчиков HBO PPV.
В двух своих предыдущих
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter