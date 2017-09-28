Стали известны PPV-продажи боя Геннадий Головкин — «Канело» Альварес
Стали известны цифры продаж платных трансляций на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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По информации Los Angeles Times, их поединок собрал 1,3 миллиона PPV. С учетом цен на платные трансляции (69,95 долларов и 79,95 в высоком качестве), общий доход от их продажи может превысить 100 миллионов долларов. Официальный данные HBO пока не объявлял.
Ранее похожую сумму озвучила испанская газета Marca, сообщив, что организаторы боя заработали на
Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) опубликовала данные о продажах билетов на поединок между Головкиным и Альваресом, который состоялся утром 17 сентября в
Также были обнародованы размеры доходов Головкина и Альвареса за бой в
Сам бой завершился ничьей. Представители Головкина и Альвареса уже начали переговоры о реванше, который ожидается в мае 2018 года.
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