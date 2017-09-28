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По информации Los Angeles Times, их поединок собрал 1,3 миллиона PPV. С учетом цен на платные трансляции (69,95 долларов и 79,95 в высоком качестве), общий доход от их продажи может превысить 100 миллионов долларов. Официальный данные HBO пока не объявлял.

Ранее похожую сумму озвучила испанская газета Marca, сообщив, что организаторы боя заработали на PPV-продажах 100 миллионов долларов.

Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) опубликовала данные о продажах билетов на поединок между Головкиным и Альваресом, который состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установил рекорд посещаемости на арене T-Mobile. На бой было продано 17 318 билетов, что принесло организаторам 27 059 850 долларов. Это третий показатель в истории поединков на территории штата Невада.

Также были обнародованы размеры доходов Головкина и Альвареса за бой в Лас-Вегасе. По данным Daily Mail, казахстанец заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец — на десять миллионов больше.

Сам бой завершился ничьей. Представители Головкина и Альвареса уже начали переговоры о реванше, который ожидается в мае 2018 года.