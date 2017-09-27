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27 сентября 2017, 21:32 | Бокс | Sports.kz

Какие P4P-рейтинги возглавляет Геннадий Головкин

Многие СМИ ставят чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) на вершину своих pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтингов, сообщает Sports.kz.

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На выбор некоторых изданий повлиял и тот факт, что недавно американский боксер Андре Уорд (32−0, 16 КО) объявил о завершении карьеры.

На данный момент Головкин возглавляет рейтинги по версии таких авторитетных изданий, как ESPN, The Ring, Boxing News и WorldBoxingNews.net. Из менее популярных сайтов на первое место его также поставили FightNights.com, TheSweetScience.com и Newsday.com.

Напомним, 16 сентября Геннадий завершил вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) и сохранил все свои пояса. Ожидается, что реванш состоится в мае.

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