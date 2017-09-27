Какие P4P-рейтинги возглавляет Геннадий Головкин
Многие СМИ ставят чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) на вершину своих
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтингов, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
На выбор некоторых изданий повлиял и тот факт, что недавно американский боксер Андре Уорд (32−0, 16 КО) объявил о завершении карьеры.
На данный момент Головкин возглавляет рейтинги по версии таких авторитетных изданий, как ESPN, The Ring, Boxing News и WorldBoxingNews.net. Из менее популярных сайтов на первое место его также поставили FightNights.com, TheSweetScience.com и Newsday.com.
Напомним, 16 сентября Геннадий завершил вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) и сохранил все свои пояса. Ожидается, что реванш состоится в мае.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter