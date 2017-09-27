Фируза Шарипова: Перед боем у меня истерика

Задачей чемпионки в этот раз было уложиться в 120 секунд и ответить на все вопросы.



— Судьбоносный момент в Вашей жизни?

— Когда я перешла в профессиональный бокс, моя жизнь полностью изменилась.



— На что бы потратили последнюю 1000 тенге?

— Я бы хотела съездить отдохнуть куда-нибудь за город, на автобусе, купила бы пирожные и сидела бы одна.



— Какие качества цените в мужчинах больше всего?

— В любой ситуации мужчина должен оставаться мужчиной.



— Как провели бы последний день в жизни?

— Я позвала бы родителей, и мы вместе бы ели сладкое.



— Есть ли у Вас тайны?

— Наверно, нет. Я все и всегда рассказываю.



— Чем займетесь после профессиональной карьеры?

— Хочу открыть кондитерскую и быть самой дегустатором.



— Как преодолеваете страх?

— Я редко испытываю страх, в большинстве случаев это волнение или неудобная ситуация. Перед выходом на бой — у меня истерика, я начинаю смеяться.



— Какую музыку слушаете?

— Не могу слушать рэп или рок-н-ролл, у меня происходит «взрыв мозга». Даже когда бегаю кроссы, я всегда слушаю медленную музыку, меня это успокаивает.



— Что такое любовь?

— Не знаю… Наверное, любовь — это неописуемое чувство души или когда душа отдыхает.



— На что вы потратили первую зарплату?

— На кирпичи. Моя первая зарплата была в 2008 году, 12 тысяч тенге. Для меня это были большие деньги..



— Что любите больше всего на свете?

— Маму и сладкое.



— Какие мысли посещают на ринге?

— Мысли разные бывают. Бывает, когда ты смеешься… в последнем бою моя мама сидела в последнем ряду, я увидела, что она очень волнуется, и помахала ей.



— Добиваетесь своих целей?

— Передо мной всегда были такие цели — стать чемпионкой мира или добиться олимпийского золота. И это случилось…



— Что испытывали после победы в последнем бою?

— Я заплакала, когда прозвучал гонг. От того, что все это напряжение уже ушло.