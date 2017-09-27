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https://sport.mail.ru/news/boxing/31147689/
27 сентября 2017, 20:07 | Бокс | Sports.kz

Фируза Шарипова: Перед боем у меня истерика

Портал El.kz провел блиц-опрос в рамках нового проекта «120 секунд» с первой казахстанской чемпионкой мира по профессиональному боксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задачей чемпионки в этот раз было уложиться в 120 секунд и ответить на все вопросы.

— Судьбоносный момент в Вашей жизни?
— Когда я перешла в профессиональный бокс, моя жизнь полностью изменилась.

— На что бы потратили последнюю 1000 тенге?
— Я бы хотела съездить отдохнуть куда-нибудь за город, на автобусе, купила бы пирожные и сидела бы одна.

— Какие качества цените в мужчинах больше всего?
— В любой ситуации мужчина должен оставаться мужчиной.

— Как провели бы последний день в жизни?
— Я позвала бы родителей, и мы вместе бы ели сладкое.

— Есть ли у Вас тайны?
— Наверно, нет. Я все и всегда рассказываю.

— Чем займетесь после профессиональной карьеры?
— Хочу открыть кондитерскую и быть самой дегустатором.

— Как преодолеваете страх?
— Я редко испытываю страх, в большинстве случаев это волнение или неудобная ситуация. Перед выходом на бой — у меня истерика, я начинаю смеяться.

— Какую музыку слушаете?
— Не могу слушать рэп или рок-н-ролл, у меня происходит «взрыв мозга». Даже когда бегаю кроссы, я всегда слушаю медленную музыку, меня это успокаивает.

— Что такое любовь?
— Не знаю… Наверное, любовь — это неописуемое чувство души или когда душа отдыхает.

— На что вы потратили первую зарплату?
— На кирпичи. Моя первая зарплата была в 2008 году, 12 тысяч тенге. Для меня это были большие деньги..

— Что любите больше всего на свете?
— Маму и сладкое.

— Какие мысли посещают на ринге?
— Мысли разные бывают. Бывает, когда ты смеешься… в последнем бою моя мама сидела в последнем ряду, я увидела, что она очень волнуется, и помахала ей.

— Добиваетесь своих целей?
— Передо мной всегда были такие цели — стать чемпионкой мира или добиться олимпийского золота. И это случилось…

— Что испытывали после победы в последнем бою?
— Я заплакала, когда прозвучал гонг. От того, что все это напряжение уже ушло.

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