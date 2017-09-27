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https://sport.mail.ru/news/boxing/31140216/
27 сентября 2017, 16:32 | Бокс | Sports.kz

Стал известен срок заключения сделки по реваншу Головкина и Альвареса

Определился ожидаемый срок, в который представители Геннадия Головкина и Сауля Альвареса планируют достичь договоренности по бою-реваншу боксеров, сообщает Sports.kz.

Как передает Boxingscene.com со ссылкой на президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса и промоутера GGG Тома Леффлера, стороны надеются договориться до конца текущего года.

Ожидается, что реванш казахстанца и мексиканца состоится 5 мая 2018 года.

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