Стал известен срок заключения сделки по реваншу Головкина и Альвареса
Определился ожидаемый срок, в который представители Геннадия Головкина и Сауля Альвареса планируют достичь договоренности по
бою-реваншу боксеров, сообщает Sports.kz.
Как передает Boxingscene.com со ссылкой на президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса и промоутера GGG Тома Леффлера, стороны надеются договориться до конца текущего года.
Ожидается, что реванш казахстанца и мексиканца состоится 5 мая 2018 года.
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