Стал известен срок заключения сделки по реваншу Головкина и Альвареса

Как передает Boxingscene.com со ссылкой на президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса и промоутера GGG Тома Леффлера, стороны надеются договориться до конца текущего года.

Ожидается, что реванш казахстанца и мексиканца состоится 5 мая 2018 года.