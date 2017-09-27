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https://sport.mail.ru/news/boxing/31139759/
27 сентября 2017, 16:33 | Бокс | Sports.kz

Старейший журнал о боксе признал Головкина лучшим боксером P4P

Сайт старейшего журнала о боксе Boxing News (издается с 1909 года) представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, сообщает Sports.kz.

На первое место в ТОП-10 поднялся казахстанец Геннадий Головкин. За ним расположился его экс-соперник по бою 16 сентября мексиканец Сауль Альварес, а третью позицию занял представитель США Теренс Кроуфорд.

Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:
4. Василий Ломаченко
5. Срисакет Сор Рунгвисаи
6. Майки Гарсия
7. Мигель Котто
8. Гильермо Ригондо
9. Лео Санта Крус
10. Кит Турман.

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