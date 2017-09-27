Старейший журнал о боксе признал Головкина лучшим боксером P4P
Сайт старейшего журнала о боксе Boxing News (издается с 1909 года) представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, сообщает Sports.kz.
На первое место в ТОП-10 поднялся казахстанец Геннадий Головкин. За ним расположился его
Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:
4. Василий Ломаченко
5. Срисакет Сор Рунгвисаи
6. Майки Гарсия
7. Мигель Котто
8. Гильермо Ригондо
9. Лео Санта Крус
10. Кит Турман.
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