Старейший журнал о боксе признал Головкина лучшим боксером P4P

На первое место в ТОП-10 поднялся казахстанец Геннадий Головкин. За ним расположился его экс-соперник по бою 16 сентября мексиканец Сауль Альварес, а третью позицию занял представитель США Теренс Кроуфорд.

Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:

4. Василий Ломаченко

5. Срисакет Сор Рунгвисаи

6. Майки Гарсия

7. Мигель Котто

8. Гильермо Ригондо

9. Лео Санта Крус

10. Кит Турман.