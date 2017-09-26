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https://sport.mail.ru/news/boxing/31127000/
26 сентября 2017, 11:18 | Бокс | Чемпионат.com

Леффлер: Головкин может боксировать ещё пять лет

Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, считает, что его боец может оставаться в профессиональном боксе ещё на протяжении пяти лет.

Том Лёффлер промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина считает что его боец может оставаться в профессиональном боксе ещё на протяжении пяти лет. Увеличить
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«Он сказал, что может драться на протяжении ещё пяти лет. Стиль панчера, присущий Геннадию, не ослабляется. Нокаутирующая мощь — это атрибут, который остаётся и у возрастных боксёров, как мы это видели в случае с Джорджем Форманом.

Защита Геннадия недооценена. Да, он идёт вперёд, наступает, но после боя с Альваресом он не выглядел так, будто провёл 12 раундов. Не было никаких припухлостей или синяков вокруг глаз, лишь несколько царапин. Мы видели, что Владимир Кличко сражался до 41 года, Мейвезер дрался до 40. Мы можем легко увидеть, как Головкин будет драться на протяжении последующих пяти лет. Но он не будет оставаться в спорте дольше, чем ему нужно», — цитирует Лёффлера BoxingScene.
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