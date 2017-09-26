Головкин возглавил рейтинг P4P по версии FightNights.com
Твиттер-аккаунт сайта о боксе FightNights.com опубликовал обновленную версию лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
На первое место по версии издания вышел казахстанец Геннадий Головкин, за ним в первой тройке расположились американец Теренс Кроуфорд и украинский боксер Василий Ломаченко.
Полностью ТОП-10 выглядит так:
1. Геннадий Головкин
2. Теренс Кроуфорд
3. Василий Ломаченко
4. Наоя Иноуэ
5. Сауль Альварес
6. Лео Санта Круз
7. Майки Гарсия
8. Мэнни Пакьяо
9. Энтони Джошуа
10. Срисакет Сор Рунгвисаи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter