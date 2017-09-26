Как сообщил сайт британского таблоида Daily Mail со ссылкой на главу Атлетической комиссии штата Невада Боба Беннета, судьи поединка, вероятно, получат от 100 до 500 тысяч долларов каждый. Однако точные суммы неизвестны, поскольку за судейские гонорары отвечал главный промоушен события — компания Golden Boy.

Напомним, что судьями боя GGG и «Канело» выступали Дон Трелла, Дейв Моретти и Аделаида Бёрд. Трелла по итогам поединка насчитал ничейый результат 114−114, Моретти отдал победу Головкину 115−113, а Бёрд присудила выигрыш Альваресу — 118−110. Результат последней вызвал скандал в мире бокса.