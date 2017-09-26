Тайсон: Я фанат Головкина. На ринге он прирожденный убийца
По его мнению, GGG является лучшим боксером в
pound-for-pound на данный момент.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон признался, что ему нравится стиль казахстанского боксера Геннадия Головкина, владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По его мнению, Головкин является лучшим вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) в современном боксе. Тайсон добавил, что Triple G также дает зрителям зрелище.
«Я фанат Головкина. На сегодняшний день он лучший боец в
Ранее бывший чемпион мира в первом среднем весе американский боксер Фернандо Варгас сравнил Головкина именно с Тайсоном за зрелищность в боях. Схожие черты заметил и непобежденный британский супертяж и чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (19−0, 19 КО).
В апреле 2015 года Тайсон назвал Головкина «почти легендарным персонажем». Сам GGG заявил, что не считает себя вторым Тайсоном.
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