Тайсон: Я фанат Головкина. На ринге он прирожденный убийца

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон признался, что ему нравится стиль казахстанского боксера Геннадия Головкина, владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнению, Головкин является лучшим вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) в современном боксе. Тайсон добавил, что Triple G также дает зрителям зрелище.

«Я фанат Головкина. На сегодняшний день он лучший боец в pound-for-pound. На ринге он не просто воин, а прирожденный убийца. Он выходит на ринг не за победой по очкам, а чтобы уничтожить соперника. Головкин умеет дать зрителям то, чего они хотят», — цитирует Тайсона Notifight.

Ранее бывший чемпион мира в первом среднем весе американский боксер Фернандо Варгас сравнил Головкина именно с Тайсоном за зрелищность в боях. Схожие черты заметил и непобежденный британский супертяж и чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (19−0, 19 КО).

В апреле 2015 года Тайсон назвал Головкина «почти легендарным персонажем». Сам GGG заявил, что не считает себя вторым Тайсоном.