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25 сентября 2017, 19:28 | Бокс | Lenta.Ru

Кудряшов рассказал об ошибках в бою с Дортикосом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал об ошибках в бою с кубинцем Юниером Дортикосом. Слова бойца приводит matchtv.ru.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал об ошибках в бою с кубинцем Юниером Дортикосом. По словам бойца он пропустил удар из-за опущенной левой руки но нокдаун не был слишком тяжелым и он готов был продолжить поединок. Кудряшов проиграл Дортикосу нокаутом во втором раунде. Увеличить
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«Пропустил правый удар — была опущена левая рука, застоялся на месте. Эпизод… Нужно было выкидывать больше легких ударов, дозировать атаки, но я провел бой, о чем теперь говорить. Уже бывал в такой ситуации. Значит, буду доказывать снова: сначала я мужчина, а потом все остальное», — сказал Кудряшов.

По словам боксера, нокдаун не был слишком тяжелым. «Я не терял сознание, слышал счет судьи, рассчитывал, что смогу вернуться в бой. Судье виднее, я не могу спорить с его решением», — добавил Кудряшов.

Бой между Кудряшовым и Дортикосом состоялся в ночь на воскресенье, 24 сентября, в Сан-Антонио (штат Техас, США) и завершился победой кубинца нокаутом во втором раунде. Он вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где встретится с победителем боя между Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком. Их поединок состоится 21 октября.

В активе 31-летнего уроженца Волгодонска стало два поражения при 21 победе (21 нокаутом). В 2015 году Кудряшов проиграл нигерийцу Оланреваджу Дуродоле техническим нокаутом во втором раунде в бою за вакантный пояс WBC Silver.
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