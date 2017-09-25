Бой Бивола и Броадхерста за пояс WBA пройдет 4 ноября в Монако
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт. Бой россиянина Дмитрия Бивола и австралийца Трента Броадхерста за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе пройдет 4 ноября в Монако, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса».
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Ранее WBA на своем официальном сайте объявила о промоутерских торгах за право проведения титульного боя между Биволом и представителем Швеции Баду Джеком. Но торги, намеченные на 25 сентября, отменились, так как шведский боксер направил WBA письмо, в котором изъявил желание освободить титул.
Бивол провел на профессиональном ринге 11 боев, выиграв все поединки (9 — нокаутом). На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (из них 12 — нокаутом) при одном поражении.
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