Бой Бивола и Броадхерста за пояс WBA пройдет 4 ноября в Монако

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Ранее WBA на своем официальном сайте объявила о промоутерских торгах за право проведения титульного боя между Биволом и представителем Швеции Баду Джеком. Но торги, намеченные на 25 сентября, отменились, так как шведский боксер направил WBA письмо, в котором изъявил желание освободить титул.

Бивол провел на профессиональном ринге 11 боев, выиграв все поединки (9 — нокаутом). На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (из них 12 — нокаутом) при одном поражении.