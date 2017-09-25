Казахстанские тренер и боксер будут дисквалифицированы за драку с судьей

22 сентября в Астане состоялся бой ¼ финала Кубка Казахстанской федерации бокса между Маржикпаевым и Аманом Казангаповым. Рефери поединка Амангельды Акшолаков присудил победу Казангапову.

Тренер Маржикпаева спустился с ринга после боя, подошел к судье и нанес ему несколько ударов. Между ними завязалась драка. На помощь своему тренеру прибежал Маржикпаев и также несколько раз ударил Акшолакова.

«В моей практике такое впервые, — рассказал Акшолаков, который является обладателем высшей судейской категории Международной ассоциации любительского бокса (АИБА). — Этот конфликт возник из-за того, что тренер не увидел второй нокдаун своего подопечного и решил, что спортсмена намеренно засудили. Уже потом тренер подошел ко мне и извинился. По-человечески я могу его понять, но, конечно, подобные поступки не должны оставаться безнаказанными».

Представитель КФБ Болат Абдрахманов пообещал, что будет проведено расследование инцидента. «И тренер, и спортсмен будут дисквалифицированы. На какой именно срок их отстранят от соревнований — решат тренерский совет и бюро исполнительного комитета. Во всяком случае мы постараемся вынести такое наказание, которое послужит уроком всем остальным и гарантирует безопасность судей в будущем», — заявил Абдрахманов.

Маржикпаев является чемпионом мира по боксу среди юношей в весовой категории до 66 кг. Золото мирового первенства он выиграл в 2013 году.