Побивший Левита и нокаутированный на чемпионате мира-2013. Кто из казахстанцев дебютирует на профи-ринге?

Примечательно, что оба дебютанта представляют один регион Казахстана. Судьбы уроженцев Костанайской области Ивана Дычко и Жана Кособуцкого развивались параллельно, не сталкивая спортсменов на ринге. И это удивительно, ведь они были прямыми конкурентами за место в сборной Казахстана.

1. Иван Дычко (27 лет)

Габаритный боксер в 2008 году выиграл юниорский чемпионат мира в категории до 91 килограмма, победив в финале состязания кубинца Эрисланди Савона. Взрослую карьеру Дычко начал уже в супертяжелом весе. На позиции первого номера сборной Казахстана боксер становился призером всех крупнейших турниров.

Дважды Дычко брал «бронзу» на Олимпиадах. Есть у него «серебро» и две «бронзы» с чемпионатов мира. Также победа на чемпионате Азии и две медали Азиатских игр («золото» и «серебро»).

В 2013 году Дычко был близок к золотой медали мирового турнира, который проходил в Алматы, но был нокаутирован азербайджанцем Магомедрасулом Меджидовым.

Проигрывал казахстанец Меджидову и в 2011 году, в полуфинале мирового турнира. «Вернул» долги казахстанец лишь на Олимпиаде-2016, когда оставил принципиального соперника без медалей турнира.

В 2017 году Дычко покинул любительский ринг и поехал в США, чтобы начать профессиональную карьеру.

2. Жан Кособуцкий (28 лет)

Конкурент Василия Левита и Ивана Дычко за место в сборной Казахстана не смог полностью реализовать себя на любительском ринге. До 2011 года Кособуцкий состязался с будущим серебряным призером Рио-де-Жанейро-2016, но обойти его не сумел.

В финале чемпионата Казахстана-2010 Кособуцкий выиграл у Левита со счетом 11:1, но на Азиатские игры поехал Василий. Действующий чемпион Азии должен был победить во втором по статусу континентальном состязании, но проиграл уже в первой встрече и покинул турнир.

Что касается Кособуцкого, то через год он сменил весовую категорию на супертяжелую и выиграл в Астане чемпионат Казахстана-2012. Повторил успех в 2013 году, а Дычко тот турнир пропускал: тяжелый нокаут в финале мирового чемпионата в Алматы «отстранил» его от ринга.

В 2015 году Кособуцкий заговорил о профессиональном ринге, а в Нью-Йорке уже наметили его дебют, но бой не состоялся. Позже боксер рассказал, почему не остался в США.

В итоге

Дебютные профессиональные поединки Жана Кособуцкого и Ивана Дычко разделит всего неделя. Жан стартовал в Беларуси и выиграл свой бой досрочно. Иван должен начать путь в США, и ему обещают хорошую карьеру.

Карьеру Дычко раскручивает не самая известная, но базирующаяся в за океаном промоутерская компания The Heavyweight Factory. О команде, которая будет вести карьеру Кособуцкого, ничего пока не известно.