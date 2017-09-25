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25 сентября 2017, 15:20 | Бокс | Советский спорт

Гассиев отреагировал на критику в адрес команды Кудряшова

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал критические замечания в адрес команды боксера Дмитрия Кудряшова.

Российский боксер <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Гассиев</span> прокомментировал критические замечания в адрес команды боксера Дмитрия <span class=error>Кудряшова</span>. Увеличить
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Напомним, что Кудряшов потерпел поражение нокаутом во втором раунде в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии от кубинца Юниера Дортикоса.

«Каждый имеет право на свое мнение. Кудряшов одержал 21 победу нокаутом. Но стоило ему потерпеть одно поражение, как началась критика в адрес тренеров. В его команде собраны настоящие профессионалы. Это второе поражение нокаутом в его карьере, нужно время, чтобы оправиться», — делится Гассиев с RT.

Победа Дортикоса над Кудряшовым вывела кубинца в полуфинал WBSS, где он встретится с победителем боя Гассиев-Володарчик.
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