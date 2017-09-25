Гассиев отреагировал на критику в адрес команды Кудряшова

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Напомним, что Кудряшов потерпел поражение нокаутом во втором раунде в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии от кубинца Юниера Дортикоса.

«Каждый имеет право на свое мнение. Кудряшов одержал 21 победу нокаутом. Но стоило ему потерпеть одно поражение, как началась критика в адрес тренеров. В его команде собраны настоящие профессионалы. Это второе поражение нокаутом в его карьере, нужно время, чтобы оправиться», — делится Гассиев с RT.