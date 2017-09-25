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https://sport.mail.ru/news/boxing/31115161/
25 сентября 2017, 12:26 | Бокс | Чемпионат.com

Дмитрий Бивол сразится за вакантный титул WBA с Трентом Броадхерстом

По информации RingTV, российский боксёр Дмитрий Бивол, владеющий поясом временного чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе, сразится за статус полноценного чемпиона мира WBA c австралийцем Трентом Броадхерстом (20−1−1, 12 КО).

Дмитрий Бивол сразится за вакантный титул WBA с Трентом Броадхерстом - Фото Увеличить
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Встреча этих боксёров запланирована на 4 ноября в Монако.

Изначально Бивол должен был провести бой с Баду Джеком, владевшим поясом WBA в категории 175 фунтов. Организация WBA даже успела назначить промоутерские торги на право организации этого боя, однако Джек внезапно принял решение оставить чемпионский пояс вакантным.
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