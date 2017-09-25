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https://sport.mail.ru/news/boxing/31114945/
25 сентября 2017, 11:52 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: Мэйвезер знает, чем закончился бы его бой с Головкиным

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер уверен, что возможный бой с Флойдом Мэйвезером-младшим (50−0, 27 КО) мог бы плачевно закончиться для американца, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

 — Об этом бое никогда не было серьезных разговоров. Мы не можем винить в этом Флойда, потому что он никогда не был в среднем дивизионе. Если бы он был здесь, это была бы другая история, а так он никогда не дрался в 160 фунтах. Флойд говорит, что это была бы «легкая работа», потому что у Головкина «нет спецэффектов», но в реальности они [команда Мэйвезера] знают, каким был бы итог, — сказал Леффлер.

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