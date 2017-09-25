«Это коррупция или просто три судьи увидели этот бой по-своему?». Рой Джонс-младший — о судействе боя Головкин — Альварес
Экс-чемпион мира Рой Джонс-младший в интервью SecondsOut прокомментировал судейство в бою Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Это коррупция или просто три судьи увидели этот бой
Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.
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