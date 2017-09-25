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25 сентября 2017, 11:05 | Бокс | Sports.kz

«Это коррупция или просто три судьи увидели этот бой по-своему?». Рой Джонс-младший — о судействе боя Головкин — Альварес

Экс-чемпион мира Рой Джонс-младший в интервью SecondsOut прокомментировал судейство в бою Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира Рой <nobr>Джонс-младший</nobr> в интервью SecondsOut прокомментировал судейство в бою Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0−1 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−2 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Это коррупция или просто три судьи увидели этот бой по-своему? В боксе бывает и так, и так. В данном случае они просто увидели бой по-разному. Проблема в том, что одни оценивают того, кто дерется, другие — того, кто боксирует. Это как тебе нравится высокие девушки с большой грудью, а мне — низкие с жирной задницей! — сказал Джонс-младший.

Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.

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