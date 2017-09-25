— Это коррупция или просто три судьи увидели этот бой по-своему? В боксе бывает и так, и так. В данном случае они просто увидели бой по-разному. Проблема в том, что одни оценивают того, кто дерется, другие — того, кто боксирует. Это как тебе нравится высокие девушки с большой грудью, а мне — низкие с жирной задницей! — сказал Джонс-младший.



Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.