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https://sport.mail.ru/news/boxing/31112745/
25 сентября 2017, 10:23 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Джейкобса рассказал, когда может состояться реванш с Головкиным

Промоутер американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) Эдди Хирн поделился мыслями о потенциальном бое-реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

 — Дэнни вернется на ринг в ноябре. Реванш? Конечно, он возможен. С контрактом с телеканалом HBO сделать его будет проще. Но сначала Джейкобс проведет бои с Билли Джо Сондерсом, Давидом Лемье, Джермаллом Чарло. Потом он может встретиться с GGG или «Канело», — сказал Хирн в интервью EsNews.

Напомним, Головкин и Джейкобс встречались между собой в марте — Геннадий победил единогласным решением судей.

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