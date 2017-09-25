Промоутер Джейкобса рассказал, когда может состояться реванш с Головкиным
Промоутер американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) Эдди Хирн поделился мыслями о потенциальном
бое-реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Дэнни вернется на ринг в ноябре. Реванш? Конечно, он возможен. С контрактом с телеканалом HBO сделать его будет проще. Но сначала Джейкобс проведет бои с Билли Джо Сондерсом, Давидом Лемье, Джермаллом Чарло. Потом он может встретиться с GGG или «Канело», — сказал Хирн в интервью EsNews.
Напомним, Головкин и Джейкобс встречались между собой в марте — Геннадий победил единогласным решением судей.
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