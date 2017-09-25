Промоутер Джейкобса рассказал, когда может состояться реванш с Головкиным

— Дэнни вернется на ринг в ноябре. Реванш? Конечно, он возможен. С контрактом с телеканалом HBO сделать его будет проще. Но сначала Джейкобс проведет бои с Билли Джо Сондерсом, Давидом Лемье, Джермаллом Чарло. Потом он может встретиться с GGG или «Канело», — сказал Хирн в интервью EsNews.



Напомним, Головкин и Джейкобс встречались между собой в марте — Геннадий победил единогласным решением судей.