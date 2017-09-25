Комментатор HBO: Головкин стареет и ухудшается на глазах. Сомневаюсь, что он сможет побить «Канело» в реванше

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Утром 17 сентября в Лас-Вегасе Головкин провел 12-раундовый поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Соперники не смогли выявить победителя, отбоксировав вничью. В марте это года казахстанец также провел 12 раундов против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), но победил единогласным решением судей.

По мнению Лэмпли, Головкин сделал достаточно для победы в сентябрьском поединке, однако у комментатора есть серьезные сомнение относительно того, что казахстанец способен победить «Канело» в реванше.

«После просмотра боя с «Канело» я понял, что Головкин ухудшается на глазах. Я считаю, что он стареет. Я не заметил этого в поединке с Джейкобсом, но увидел в бою с «Канело». Его (Головкина) невероятная работа ног, его способность ловить противника и оказывать на них давление — этого всего больше нет. Головкин нанес всего восемь ударов в корпус соперника.

Я говорю это, несмотря на то, что считаю Головкина победителем в том бою. Но после увиденного я уже сомневаюсь, сможет ли он победить в реванше, потому что «Канело» узнал достаточно о том, на что способен Головкин. И если Геннадий не вернет часть того, как я считаю, он потерял, и если не станет выбрасывать больше ударов в корпус во втором бою, то «Канело» воспользуется этим большим преимуществом. Думаю, нам предстоит увидеть другого Головкина, если он хочет победить во втором поединке, — сказал Лэмпли в интервью BoxingScene.com.

Похожего мнения придерживается и президент Golden Boy Promotions. По словам Эрика Гомеса, «Канело» еще может прибавить, а вот Головкин лучше уже не станет.

Ранее по поводу того, что Головкин начал сдавать, высказался известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль. По его мнению, это нормально, ведь казахстанскому боксеру уже 35 лет и того за плечами 350 боев в любителях и 38 в профи.