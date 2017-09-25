Зрители HBO уверены в победе Головкина над Альваресом после просмотра повтора боя

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66% зрителей уверены, что победил Головкин, 18% отдают предпочтение «Канело», а 16% склоняются к ничьей.



Напомним, бой в Лас-Вегасе завершился ничьей. Стороны уже начали переговоры о реванше, который может состояться в мае.