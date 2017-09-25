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https://sport.mail.ru/news/boxing/31111671/
25 сентября 2017, 9:40 | Бокс | Sports.kz

Зрители HBO уверены в победе Головкина над Альваресом после просмотра повтора боя

Твиттер телеканала HBO проводит голосование среди своих зрителей, чтобы выяснить, изменилось ли их мнение об исходе боя Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) после его повторного просмотра, сообщает Sports.kz.

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© Reuters

66% зрителей уверены, что победил Головкин, 18% отдают предпочтение «Канело», а 16% склоняются к ничьей.

Напомним, бой в Лас-Вегасе завершился ничьей. Стороны уже начали переговоры о реванше, который может состояться в мае.

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