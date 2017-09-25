К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Бой «Канело» с Головкиным мне понравился намного больше, чем его поединок с Хулио Сесаром Чавесом-младшим. Альварес был быстр, проворен, очень силен. Единственное, что мне не понравилось, — это сколько потратил времени «Канело», находясь возле канатов.