Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31111670/
25 сентября 2017, 9:38 | Бокс | Sports.kz

Чемпион-легковес считает ничью в бою Головкин — «Канело» лучшим решением

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Хорхе Линарес из Венесуэлы поделился мнением относительно поединка казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Чемпион-легковес считает ничью в бою Головкин — Канело лучшим решением - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

— Бой «Канело» с Головкиным мне понравился намного больше, чем его поединок с Хулио Сесаром Чавесом-младшим. Альварес был быстр, проворен, очень силен. Единственное, что мне не понравилось, — это сколько потратил времени «Канело», находясь возле канатов.

Головкин очень сильный боец. Они чем-то похожи с Альваресом. Думаю, в этот вечер «Канело» был очень умен, но, повторюсь, он тратил слишком много времени возле канатов. По моему мнению, ничья — лучшее решение, — цитирует Линареса Boxingscene.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 сентября

Golden Boy назвал новую возможную дату реванша Головкин - Альварес

Стало известно, когда и с кем экс-соперник Головкина Джейкобс проведет следующий бой

Джейкобс высмеял потенциального соперника Головкина Сондерса