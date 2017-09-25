Чемпион-легковес считает ничью в бою Головкин — «Канело» лучшим решением
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Хорхе Линарес из Венесуэлы поделился мнением относительно поединка казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
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— Бой «Канело» с Головкиным мне понравился намного больше, чем его поединок с Хулио Сесаром
Головкин очень сильный боец. Они
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