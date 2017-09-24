Комментатор HBO сделал прогноз на реванш Головкин — Альварес
Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли поделился мнением о возможном реванше Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Головкин отлично «резал» ринг и заставил «Канело» «съесть» много сильных панчей. «Канело» же нужно подойти ко второму бою в лучших кондициях — особенно это было заметно в середине первого поединка. Также ему нужно приспособиться к джебу Геннадия. Думаю, Головкин победил, но в реванше я склоняюсь в сторону Альвареса —
Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Стороны ведут переговоры о реванше, который может состояться в мае.
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