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24 сентября 2017, 22:47 | Бокс | Sports.kz

Комментатор HBO сделал прогноз на реванш Головкин — Альварес

Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли поделился мнением о возможном реванше Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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— Головкин отлично «резал» ринг и заставил «Канело» «съесть» много сильных панчей. «Канело» же нужно подойти ко второму бою в лучших кондициях — особенно это было заметно в середине первого поединка. Также ему нужно приспособиться к джебу Геннадия. Думаю, Головкин победил, но в реванше я склоняюсь в сторону Альвареса — все-таки в свои 35 GGG не становится лучше, — сказал Лэмпли в интервью ThaBoxingVoice.

Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Стороны ведут переговоры о реванше, который может состояться в мае.

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