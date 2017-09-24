— Головкин отлично «резал» ринг и заставил «Канело» «съесть» много сильных панчей. «Канело» же нужно подойти ко второму бою в лучших кондициях — особенно это было заметно в середине первого поединка. Также ему нужно приспособиться к джебу Геннадия. Думаю, Головкин победил, но в реванше я склоняюсь в сторону Альвареса — все-таки в свои 35 GGG не становится лучше, — сказал Лэмпли в интервью ThaBoxingVoice.



Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Стороны ведут переговоры о реванше, который может состояться в мае.