Президент Golden Boy высказался об итоге боя Головкин — Альварес
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес уверен, что бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) достоин продолжения, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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— На мой взгляд, «Канело» победил. Я отдал бы ему первые три раунда, затем с четвертого по восьмой он немного уступил, выиграв шестой, и очень сильно провел три последних. Многие фанаты и СМИ считают, что ничья — это хорошо… Также есть люди, которые считают, что победил GGG, другие — что победил «Канело». Я удивлен, что многие считают ничью справедливым результатом. Это был великий бой двух хороших бойцов, который заслуживает «тай-брейка», — сказал Гомес.
Бой Головкин — Альварес в
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