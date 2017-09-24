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https://sport.mail.ru/news/boxing/31110045/
24 сентября 2017, 21:38 | Бокс | Sports.kz

Президент Golden Boy высказался об итоге боя Головкин — Альварес

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес уверен, что бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) достоин продолжения, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

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© Reuters

— На мой взгляд, «Канело» победил. Я отдал бы ему первые три раунда, затем с четвертого по восьмой он немного уступил, выиграв шестой, и очень сильно провел три последних. Многие фанаты и СМИ считают, что ничья — это хорошо… Также есть люди, которые считают, что победил GGG, другие — что победил «Канело». Я удивлен, что многие считают ничью справедливым результатом. Это был великий бой двух хороших бойцов, который заслуживает «тай-брейка», — сказал Гомес.

Бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей. Наиболее вероятной датой реванша называется май следующего года.

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