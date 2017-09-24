— На мой взгляд, «Канело» победил. Я отдал бы ему первые три раунда, затем с четвертого по восьмой он немного уступил, выиграв шестой, и очень сильно провел три последних. Многие фанаты и СМИ считают, что ничья — это хорошо… Также есть люди, которые считают, что победил GGG, другие — что победил «Канело». Я удивлен, что многие считают ничью справедливым результатом. Это был великий бой двух хороших бойцов, который заслуживает «тай-брейка», — сказал Гомес.



Бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей. Наиболее вероятной датой реванша называется май следующего года.