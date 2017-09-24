Golden Boy назвал новую возможную дату реванша Головкин — Альварес
Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал небольшие подробности о ходе переговоров по поводу
боя-реванша казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
— Мы уже начали переговоры о реванше с командой Головкина, с его промоутером Томом Леффлером. Вероятнее всего, поединок состоится в мае, это наиболее благоприятное время для организации боя в США. Однако, мы не исключаем Март, как вариант для второй встречи «Канело» с GGG. Мы тщательно обсудим все детали и примем верное решение, — цитирует Гомеса Boxingscene.com.
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