— Мы уже начали переговоры о реванше с командой Головкина, с его промоутером Томом Леффлером. Вероятнее всего, поединок состоится в мае, это наиболее благоприятное время для организации боя в США. Однако, мы не исключаем Март, как вариант для второй встречи «Канело» с GGG. Мы тщательно обсудим все детали и примем верное решение, — цитирует Гомеса Boxingscene.com.