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https://sport.mail.ru/news/boxing/31106942/
24 сентября 2017, 12:16 | Бокс | Sports.kz

Golden Boy назвал новую возможную дату реванша Головкин — Альварес

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал небольшие подробности о ходе переговоров по поводу боя-реванша казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

— Мы уже начали переговоры о реванше с командой Головкина, с его промоутером Томом Леффлером. Вероятнее всего, поединок состоится в мае, это наиболее благоприятное время для организации боя в США. Однако, мы не исключаем Март, как вариант для второй встречи «Канело» с GGG. Мы тщательно обсудим все детали и примем верное решение, — цитирует Гомеса Boxingscene.com.

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